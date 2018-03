Nieuw koffiehuis trakteert op pannenkoek 31 maart 2018

03u15 0

Pauline Van den Wijngaert, Lientje voor de vrienden, start maandag met haar koffiezaak Lientje's Coffee Place. Het zal het eerste koffiehuis worden in Niel, al staat er naast koffie nog heel wat ander moois op de kaart. Iedere klant krijgt bij de opening een gratis reuzenpannenkoek.





In de Antwerpsestraat 235, waar voordien café Allegra was gevestigd, opent maandag Lientje's Coffee Place de deuren. Het pand heeft de voorbije maanden een flinke metamorfose ondergaan en werd helemaal omgetoverd tot een gezellig, warm koffiehuis. Voor zaakvoerster Lientje Van den Wijngaert is het een droom die in vervulling gaat. "Ik heb vroeger nog in de horeca gewerkt, maar toen ik moeder ben geworden, heb ik beslist om thuis te blijven voor de kinderen. Nu de jongste later dit jaar afstudeert, begon het weer te kriebelen om iets te gaan doen."





English breakfast

Op de menukaart is de koffie natuurlijk goed vertegenwoordigd, maar ook voor lekkere snacks en hartige zoetigheden kan je bij Lientje's Coffee Place terecht. "We serveren onder meer wafels, reuzenpannenkoeken, omeletjes en een 'English breakfast' als ontbijt. We bieden ook een aantal streekbieren aan en natuurlijk kan ook het Nielse streekgerecht 'schep' niet ontbreken." Lientje's Coffee Place is elke dag open. Maandag kan je er van 11 tot 16 uur kennis gaan maken. (BCOR)