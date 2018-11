Nieuw: kermisattracties uittesten voor 1 euro op ‘zotte vrijdag’ Ben Conaerts

07 november 2018

17u34 3

De jaarmarktkermis pakt vrijdag uit met een nieuwigheid, namelijk de ‘zotte vrijdag’. Iedereen in het bezit van een ‘1 euro’-flyer, kan voor 1 euro een aantal attracties komen uitproberen.

De Nielenaren hebben de flyer bedeeld gekregen met het gemeentelijke infoblad. Verder werden de flyers uitgedeeld in de Delhaize in Schelle en in de Carrefour en Alvo in Niel. Heb je er geen in bezit, kan je gewoon vrijdag vanaf 17 uur naar de kermis afzakken. Een mysteryfiguur zal daar ook nog enkele exemplaren gaan uitdelen.

Alle molens en kramen die aan de actie deelnemen, staan achteraan op de flyer vermeld. De flyer kan wel maar maximaal één keer per attractie gebruikt worden.