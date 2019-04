Nieuw harpduo geeft optredens Ben Conaerts

18 april 2019

15u26 0 Niel Harpisten Stien De Neef (22) uit Niel en Eva Maeyaert (22) uit Essen vormen sinds kort samen Les 94 Cordes. Op vrijdag 19 april kan je het nieuwe harpduo aan het werk zien in Essen, op zaterdag 27 april staan ze in Niel.

Stien en Eva leerden elkaar kennen op de kunsthumaniora in Antwerpen en behaalden daarna samen hun bachelordiploma in de klassieke muziek op het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Sinds kort vormen ze samen het harpduo Les 94 Cordes, een verwijzing naar het totale aantal snaren van hun twee muziekinstrumenten.

Wie het nieuwe harpduo aan het werk wil zien, krijgt daar de komende weken enkele kansen toe. Op vrijdag 19 april treedt Les 94 Cordes om 20 uur in de Sint-Antoniuskerk op het Sint-Antoniusplein in Essen. Op zaterdag 27 april staan ze om 19.30 uur in de Sint-Jankerk in de Koekoekstraat in Aartselaar. Het duo brengt onder meer werken van Antonio Vivaldi en Gabriel Fauré ten gehore.

Tickets kosten 10 euro en zijn te verkrijgen aan de kassa of via les94cordes@gmail.com.