Nielse 'wolf' blijkt gewoon hond te zijn 02 mei 2018

Commotie in het gehucht Hellegat in Niel vrijdagnacht wanneer buurtbewoners gewekt werden door blaffende honden.





"Enkele verontrustende hondenliefhebbers gingen buiten kijken wat er aan de hand was", klinkt het in de buurt.





"Ze zagen het silhouette van vermoedelijk een ontsnapte herdershond. De volgende ochtend gingen we op onderzoek en vonden we de pootafdrukken van een wolf."





Later in hetzelfde weekend werd het dier opnieuw gespot. "De Nielse wolf is de A12 overgestoken en hangt nu in Rumst rond", klinkt het bij buurtbewoners. "Daar is niks van aan", reageert Jan Loos van Landschap vzw en de oprichter van de website Welkom Wolf. "Ik heb de foto's van de pootafdrukken gezien en het gaat duidelijk om een grote hond. Het is niet onwaarschijnlijk dat een wolf daar kan passeren, maar twee keer gespot in één weekend in een verstedelijkt gebied rond de A12? Onmogelijk, wolven zoeken natuurgebieden op en leggen tot wel honderd kilometer per dag af." Wie toch denkt een wolf gespot te hebben, kan dat melden op de website www.welkomwolf.be. (BSB)