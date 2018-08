Nielse regisseur mag naar Brits filmfestival KORTFILM 'SARAH' IS OPGENOMEN MET OUDE SUPER 8-CAMERA BEN CONAERTS

01 augustus 2018

02u35 0 Niel De Nielse filmmaker Joeri De Jongh (44) is met zijn kortfilm 'Sarah' geselecteerd voor het prestigieuze Londense filmfestival 'Straight 8'. Opvallend: de documentaire werd gefilmd met een Super 8-camera uit de jaren 70. "Als we één fout maakten, was het hele project mislukt."

Terwijl de meeste filmmakers dezer dagen beroep doen op digitale technieken, grijpt Joeri De Jongh steeds terug naar zijn oude Super 8-camera's. Ook al dateren de opnames van gisteren, zijn films zien eruit alsof ze veertig jaar geleden werden gemaakt. Het gevoel, de kleur en de korrel lijken rechtstreeks uit de jaren 70 te komen. "Vandaag maakt bijna iedereen filmpjes met zijn smartphone", zegt Joeri. "Maar wat blijft daar over tien jaar van over? Dan circuleren ze samen met ontelbare andere filmpjes in de cloud. Pellicule, daarentegen, dat is tastbaar en tijdloos. Dat kan de tand des tijds moeiteloos doorstaan."





Twee jaar is de Nielenaar intussen al in de ban van Super 8 en zopas heeft hij zijn eerste kortfilm klaar: 'Sarah'. Een documentaire over Sarah Driesen, een leerkrachte uit Beerse met een wel héél bijzondere hobby: ze restaureert verweerde letters van grafmonumenten. "Op Allerheiligen in 2010 ben ik met mijn vader - hij was op dat moment al zwaar ziek - naar het kerkhof van Vlimmeren gegaan", zegt Sarah. "Hij stond daar bij de graven van zijn twee jong gestorven broers, merkte dat de letters van hun namen amper nog leesbaar waren en vroeg zich af wie er voor die graven zou zorgen als hij er niet meer was. Ik heb hem geantwoord dat ik dat wel zou doen, en dat heb ik ook gedaan."





Maar het is niet bij die twee graven gebleven. Achteraf kwamen nog meer mensen aan Sarah vragen of ze eens naar hun familiegraf wilde komen kijken. "Het is intussen een bijberoep geworden", zegt de lerares. "Ik heb een vaste hand en vind het fijn om met de graven bezig te zijn. Het wordt ook enorm gewaardeerd door de nabestaanden. Het is alsof ik de mensen in leven houd door hun naam opnieuw te schilderen."





Oscars voor Super 8

Joeri was op zoek naar een onderwerp voor een kortfilm om deel te kunnen nemen aan het Straight 8 Filmfestival in Londen, zeg maar de Oscaruitreiking voor Super 8-films. Toen botste hij per toeval op het verhaal van Sarah. "Ik vond het bijzonder dat een knappe jonge vrouw als zij zoveel tijd doorbracht tussen oude grafzerken", glimlacht Joeri. "Ik heb met haar contact opgenomen en haar mijn project uitgelegd en zij bleek gelukkig bereid om samen te werken. In januari zijn we er dan op uitgetrokken om de opnames te maken. We hebben alles op één maand tijd ingeblikt."





De uitdagingen om de film te kunnen maken, waren niet gering. "Alles moet opgenomen worden op dezelfde Super 8-cassette", legt Joeri uit. "Zonder montage, post-productie of re-takes. Met andere woorden: we hebben alles opgenomen in dezelfde volgorde als je het in de film te zien zal krijgen. Als we één keer in de fout gingen, was het hele project mislukt. Bovendien moesten we rekening houden met de beperkte tijdsduur: een Super 8-cassette heeft maar een duur van 3 minuten en 20 seconden. Achteraf hebben we dan nog het geluid toegevoegd, terwijl we de film niet eens gezien hadden. Maar als het dan allemaal lukt, is de voldoening des te groter."





En het ís Joeri en Sarah gelukt. Hun film is samen met negentien andere geselecteerd voor Straight 8, uit meer dan 150 inzendingen wereldwijd. Vrijdag vertrekken Joeri en Sarah naar Londen om zaterdag het filmfestival te kunnen bijwonen en 'Sarah' in première te zien gaan. "Het festival vindt plaats in de grootste filmzaal van het British Film Institute op London Southbank", zegt Joeri. "Liefst 450 mensen zullen er in de zaal zitten. Of ik al een overwinningsspeech klaar heb? Ik ben op dit moment meer bezig met wat ik ga aantrekken." (lacht)