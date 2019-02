Nielse Hobby- en Postzegelclub organiseert nationale ruilbeurs Ben Conaerts

14 februari 2019

Op zondag 17 februari is het weer feest voor de hobbyisten en verzamelaars. De Koninklijke Nielse Hobby- en Postzegelclub organiseert dan een grote nationale ruilbeurs. Het is de ‘place to be’ voor iedereen die zijn collectie postzegels, sigarenbanden of jokerkaarten wil vervolledigen.

De ruilbeurs vindt plaats van 9 tot 16 uur in zaal ’t Keizershof. In de cafetaria zijn er steeds belegde broodjes en koude en warme dranken te verkrijgen. De toegang is gratis, er is parkeergelegenheid op wandelafstand.