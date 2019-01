Nielse duivenliefhebbers vieren 100ste verjaardag: “We zijn een uitstervend ras” Ben Conaerts

24 januari 2019

14u06 0 Niel Voor de Nielse Duivenliefhebbersvereniging wordt 2019 een feestjaar. De vereniging viert haar honderdste verjaardag en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Zondag organiseert de club alvast een grote duivenverkoop ten voordele van het goede doel.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren er in Niel alleen al minstens drie duivenverenigingen actief. Vandaag is er nog slechts één die het hoofd boven water weet te houden: de Nielse Duivenliefhebbersvereniging. De club telt momenteel een veertigtal leden en mag dit jaar precies honderd kaarsjes uitblazen. “Maar we zijn een uitstervend ras”, lacht Edward Boen (84), al meer dan vijftig jaar voorzitter. “Sinds het eind van vorige eeuw zijn de gilden van de duivenmelkers alsmaar meer aan het vergrijzen en raken de rangen stilaan uitgedund. Veel duivenbonden hebben geprobeerd om samen te werken. Maar als dat niet lukt, zit er weinig anders op dan de boeken te sluiten.”

Dat was het lot van misschien wel de bekendste Nielse duivenvereniging, Olijftak. Zij moest in 2014 haar werking stopzetten, na 174 jaar. Olijftak was daarmee de oudste duivenvereniging van het hele land. “In omringende gemeenten als Schelle en Hemiksem is er intussen zelfs geen duivenbond meer”, merkt Boen op. “Maar wij blijven met de Nielse Duivenliefhebbersvereniging halsstarrig doorzetten. Het duivenseizoen loopt ruwweg van maart tot oktober. Dan komen we iedere zondag samen in Den Tighel om de duiven in te korven. Voor onze leden is dat een vaste afspraak. De duivensport kent bij ons nog wel enkele jonge liefhebbers, al zou wat meer interesse bij de jeugd zeker welkom zijn.”

Boen was zelf nog een kind toen hij voor het eerst met de sport kennismaken. Dat gebeurde, zoals zo vaak in duivensportmiddens, via zijn vader. “Toen ik een jaar of vijf was, had ik al duiven. Puur voor het plezier, niet om aan wedstrijden mee te doen. Maar mijn vader was vaak met zijn duiven bezig en het was fijn om die passie met hem te kunnen delen. Voor ik het goed en wel besefte, had ik de microbe overgekregen. Nu woon ik op een appartement in Hemiksem en kan ik geen duiven meer houden. Ik mis dat, want ik heb daar heel mijn leven plezier aan gehad. Mijn twee zonen hebben de hobby niet willen verderzetten, maar ik begrijp dat wel. Het is zeker geen goedkope bezigheid.”

Om de 100ste verjaardag te vieren, bereiden de Nielse duivenliefhebbers momenteel een aantal feestelijkheden voor. Te beginnen met een grote duivenverkoop nu zondag vanaf 11 uur in Den Tighel. “Enkele bevriende duivenmelkers hebben een aantal van hun topduiven te koop aangeboden”, zegt secretaris Francky Leemans. “Via de website www.pitts.be kan iedereen al een bod gaan uitbrengen. Het verheugt ons om te zien dat er intussen al biedingen van meer dan 600 euro circuleren. Een deel van de opbrengst gaan we schenken aan De Cirkel van de vzw Pegode, een activiteitencentrum voor mensen met een ondersteuningsvraag. Verder plannen we nog een grote duivenwedstrijd tijdens Niel Plage in augustus en hopen we om de titel ‘koninklijk’ in de wacht te slepen.”