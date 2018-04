Nielse ConcertBand stelt nieuwe dirigent voor 17 april 2018

02u31 0

De Nielse ConcertBand organiseert op zondag 22 april opnieuw zijn 'Muzikaal ontbijt'. Het evenement is intussen aan zijn zevende editie toe, maar het concept - een intiem concert in combinatie met een uitgebreid ontbijt - blijft in de smaak vallen. Het optreden wordt het debuut van Stijn Jonckheere als kersverse dirigent van de Nielse ConcertBand. Hij is de opvolger van Gilles De Meester, die na het Aperitiefconcert eerder dit jaar de fakkel besloot door te geven. Het 'Muzikaal ontbijt' vindt plaats om 9.30 uur in zaal Keizershof. Tickets zijn te koop vanaf 20 euro via www.nielseconcertband.com. (BCOR)