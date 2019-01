Nielse Concertband geeft aperitiefconcert Ben Conaerts

10 januari 2019

De Nielse ConcertBand houdt op zondag 20 januari haar traditionele aperitiefconcert. De muzikanten brengen onder leiding van dirigent Stijn Jonckheere een gevarieerd programma, met onder meer muziekstukken uit ‘The Hobbit’ en ‘Adele in Concert’. Het geheel zal aan elkaar worden gepraat door presentatrice Viona Daelemans.

Het concert vindt plaats om 15 uur in zaal Keizershof. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.nielseconcertband.com.