Nielenaar verongelukt op rotonde Patrick Lefelon

02 december 2018

Bij ongeval op een rotonde in het Nederlandse Hoek is zaterdagmiddag een automobilist overleden. Het gaat om een 61-jarige man uit Niel. De andere inzittende, een 36-jarige man uit Vilvoorde, is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk werd rond 16.30 uur gemeld. De auto waarin de twee mannen reden was van de weg geraakt en tegen de betonnen rand van de lager gelegen fietstunnel gebotst. Vanwege de angst voor een beknelling werd, naast enkele ambulances en een traumahelikopter, ook de brandweer opgeroepen om assistentie te verlenen. Het traumateam is niet meer ter plekke gekomen.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De N61 was geruime tijd afgesloten, maar werd zaterdagavond om 19.00 uur weer vrijgegeven.