Nielenaar is verwarmingscoach voor provincie Antwerpen Ben Conaerts

01 februari 2019

15u03 0 Niel De provincie Antwerpen zet nog tot eind maart 34 verwarmingscoaches in om de temperatuur in je leefruimtes te controleren. Een van hen is Nielenaar Carl Boeckx: hij helpt de Nielenaren om hun woning zuiniger te verwarmen.

Verwarmingscoaches helpen je om je binnentemperatuur te regelen en geven je tips hoe je zonder kou te lijden kan besparen op je energiefactuur. In 36 gemeenten in de provincie zijn er intussen al zulke coaches actief. Zij komen gratis langs, nadat je een huisbezoek hebt aangevraagd. Alle coaches kregen een stevige opleiding in het centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C.

“We controleren de temperatuur in je leefruimtes, of er ergens warmte onnodig ontsnapt en of de thermostaat wel optimaal geplaatst en ingesteld is”, zegt Carl Boeckx. “Soms passen we meteen praktische zaken aan. Is de woning slecht geïsoleerd, de thermostaat te ingewikkeld of de verwarmingsinstallatie niet in orde, dan verwijzen we je verder door.”

“Als iedereen in onze provincie zijn of haar verwarming correct instelt of een graad lager zet, kunnen we samen zo’n 400.000 ton minder CO2 uitstoten, ,zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Jan De Haes (N-VA). “Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar ook financieel voordelig. Het gaat om een besparing van gemiddeld 165 euro per stookseizoen per huishouden.”

Alle info is te vinden op de website www.vriendvan.be.