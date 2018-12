Niel zoekt extra bloeddonoren Ben Conaerts

26 december 2018

12u49 0

Niel wil na de titels van ‘Slimste gemeente’ en ‘Hartveilige gemeente’ ook de titel van ‘Gemeente met een hart’ in de wacht slepen. Dat is een campagne van het Rode Kruis waarbij er naar wordt gestreefd om minimum drie procent van de bevolking bloeddonor te laten worden.

“In 2018 kwamen niet minder dan 261 donoren naar de collectes”, aldus het Rode Kruis Niel-Schelle. “We willen alle donoren bedanken die mee gezorgd hebben voor dit resultaat. Maar het kan nog beter en daarom willen we nogmaals een oproep doen aan de bevolking om donor te worden. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat we onze stempel als ‘Gemeente met een hart’ op de Vlaamse landkaartzetten en zo de donorgemeente van Vlaanderen worden.”

Wie zich wil registreren als donor, kan dat doen via http://bloedinzameling.rodekruis.be/gemeenteniel.