Niel schaart zich achter regenboogcharter 14 mei 2018

02u33 0 Niel Het gemeentebestuur van Niel, de vzw Regenboog Niel en enkele lokale jeugdverenigingen ondertekenden gisteren het zogenaamde Regenboogcharter. De ondertekenaars ijveren voor gelijke kansen voor holebi's en transgenders.

"Het is niet dat er in Niel een zware problematiek is van 'gay bashing', maar via de sociale media worden er soms toch kwetsende dingen gelanceerd", zegt Niels schepen voor Gelijke Kansen Bart Van der Velde (Open VLD). Van der Velde weet waarover hij spreekt, want hij is zelf homo. "De acceptatie van holebi's en transgenders kan nog beter en daar wil de gemeente zich uiteraard voor engageren. Overigens kreeg ik al een paar mailtjes vanuit andere gemeentes met de vraag of ik de modeltekst van het charter eens kon doorsturen. Ook op andere plaatsen heeft men dus interesse in dit initiatief."





De recent opgerichte vzw Regenboog Niel is blij dat het gemeentebestuur en verschillende jeugdbewegingen op de kar sprongen. "Ook heel wat middenstanders staken trouwens hun nek uit", vertelt Dirk Rollenberg van Regenboog. "Zowat tachtig handelaars plakten de voorbije dagen een regenboogsticker in hun zaak. Een mooi signaal. Binnenkort gaan we ook langs in de plaatselijke scholen om de jongeren te sensibiliseren. Eerder deden we de Nielse leerlingen al regenboogveters cadeau." (KDC)