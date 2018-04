Niel opent 'BudgetHuis' over alleen wonen 17 april 2018

Niel krijgt er een zogenaamd 'BudgetHuis' bij. Dat is een plaats waar mensen worden geïnformeerd over alleen wonen. Ze leren wat er allemaal bij alleen wonen komt kijken en wat het inhoudt om op eigen benen te staan.





Het budgethuis is een initiatief van de OCMW's van Hemiksem en Niel, de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, kringloopwinkel Ecoso, BudgetInZicht (BIZ) en de Centrale Algemeen Welzijn (CAW). "Bezoekers worden kamer per kamer op een visuele en interactieve manier door het huis gegidst", zegt OCMW-voorzitter Walter Troch (Open Vld).





"Aan het eind van de rondleiding kan je jezelf een realistisch beeld vormen van de in- en uitgaven als je alleen woont. Je krijgt ook informatie over het huren en kopen van een woning, kopen op krediet, energiekosten, enzovoort." Het BudgetHuis bevindt zich in de Piet Van Akenstraat 16 en is open van 16 april tot 16 mei. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via budgethuis@gmail.com of tel. 0497/41.44.19. (BCOR)