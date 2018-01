Niel lanceert nieuwe website 02u38 0 Niel De gemeente Niel heeft gisteren zijn nieuwe website gelanceerd. De nieuwe stek beschikt over een frisse, sobere, overzichtelijke lay-out en is zowel te gebruiken op desktop of laptop als op tablet of smartphone.

"Hiermee stapt onze gemeente in een nieuw digitaal tijdperk", zegt schepen van Communicatie Eddy Soetewey (N-VA). "De noden van de burger staan op de nieuwe website centraal. De site is zodanig opgebouwd dat de bezoeker in een paar muisklikken de gewenste informatie kan vinden. Maar ook de mogelijkheid om digitaal documenten aan te vragen en problemen te melden, werd uitgebreid. Bedoeling is dat een groot deel van de communicatie naar de inwoners toe via de website zal verlopen."





Eén van de opvallendste nieuwigheden is de online afsprakentool. Daarmee kan iedereen vlot een afspraak maken met een van de gemeentediensten. "Bij de start van de website gebeurt dit nog via een online aanvraag die gestuurd wordt naar de desbetreffende dienst. In een latere fase wordt dit online afsprakensysteem nog verder uitgebouwd en zal de burger rechtstreeks een afspraak kunnen inplannen."





De website is te vinden op www.niel.be. (BCOR)