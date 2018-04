Niel in't Wiel is zondag toe aan tweede editie OLYMPISCH KAMPIOEN GEEFT STARTSCHOT VAN RETROKOERS BEN CONAERTS

28 april 2018

02u45 0 Niel Niel maakt zich op voor de tweede editie van het wielerevenement Niel in't Wiel. Zondag vormt het dorpscentrum het decor voor in totaal vier fietstochten en twee koersen. Het startschot wordt gegeven door olympisch kampioen Roger Ilegems

Na het succes van de eerste editie vorig jaar, met ruim 1.000 toeschouwers, kon een vervolg niet uitblijven. Dus staken de organisatoren van Niel in't Wiel opnieuw de koppen bij elkaar en werkten ze voor zondag 29 april een goedgevuld programma uit. "De ingrediënten blijven dezelfde", zegt medeorganisator Kurt Onclin.





"De 'Allez Roger Retrokoers', in het teken van olympisch kampioen Roger Ilegems, en de dernywedstrijd GP Lotte Kopecky, genoemd naar de Nielse wereldkampioene ploegkoers, zijn de grote publiekstrekkers. Tussendoor hebben we een Gentlemen Derny en twee manches voor kinderen."





Retrotocht

Grootste nieuwigheid is dat het programma deze keer wordt afgetrapt met een retrotocht van dertig kilometer. "Die is toegankelijk voor zowel deelnemers met een retrofiets als voor deelnemers met een modern exemplaar", benadrukt Onclin. "Er zal wel niet sneller dan 25 kilometer per uur worden gereden. Ik merk zelf dat er een alsmaar meer groeiende interesse is voor het retrogebeuren. Maar om dan meteen deel te nemen aan een retrokoers, is voor sommige mensen net een stap te ver. Deze retrotocht kan voor hen een eerste kennismaking zijn."





Roger Ilegems

Lotte Kopecky - momenteel in het buitenland - zal er zondag in tegenstelling tot vorig jaar niet bij zijn. Roger Ilegems heeft zijn aanwezigheid wel bevestigd. "Roger woont in Hemiksem, maar is wel in Niel geboren", weet Onclin. "Hij zal zondag zeker veelvuldig in de kijker worden gezet. Hij geeft het startschot van de 'Allez Roger Retrokoers', mag achteraf de prijzen uitreiken en wordt ook nog eens geïnterviewd op het podium."





Niel in't Wiel vindt plaats vanaf 13 uur in de omgeving van het Nielse gemeentehuis. Alle info is te vinden op de website www.niel.be/niel-int-wiel.