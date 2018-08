Niel erkend als 'regenboog- en holebivriendelijkste gemeente' 11 augustus 2018

Aan de vooravond van de Antwerp Pride werden vrijdag in de Permekebibliotheek in Antwerpen de 'regenboog- en holebivriendelijkste' gemeenten in de provincie in de bloemetjes gezet. Naast Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Vorselaar viel ook Niel in de prijzen. Dat Niel de prijs krijgt, heeft de gemeente te danken aan de inspanningen van Regenboog Niel, een vereniging van Nielse holebi's en transgenders, die pas begin dit jaar van start ging. Zij zorgde er onder meer voor dat Niel in mei helemaal werd verfraaid met vlaggen, stickers en zelfs veters in regenboogkleuren.





Blij met erkenning

Verder werd het gemeentelogo vervangen door een regenbooglogo en werd door het gemeentebestuur het Regenboogcharter ondertekend. "We zijn heel blij met deze erkenning en beloning", zeggen schepen voor Gelijke Kansen Bart Van der Velde (Open Vld) en Dirk Rollenberg van Regenboog Niel. "Regenboog Niel is nog geen volledig jaar actief, maar we hebben in mei getoond dat we er zijn. Deze erkenning motiveert ons om Niel ook in mei 2019 opnieuw 'regenboog' te laten kleuren." Met de prijs voor 'regenboog- en holebivriendelijkste gemeente' gaat geen financiële beloning gepaard. Niel zal nog wel een beker mogen ontvangen. (BCOR)