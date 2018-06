Niel-app voortaan gratis voor zelfstandigen 02 juni 2018

Alle Nielse zelfstandigen kunnen zich voortaan gratis aansluiten op de Niel-app. Tot voor kort verwachtte de app-bouwer hiervoor nog een financiële bijdrage. "Via de Niel-app kunnen handelaars hun zaak verder helpen groeien", zegt schepen van ICT Tom Caluwaerts (N-VA). "Door enkel al aan te sluiten op de deze applicatie, is er al een bereik van 1.904 gebruikers en dus potentiële klanten. Met de app beschik je over een berichtenplatform en kan je bestellingen plaatsen, reservaties en afspraken maken en acties uitsturen. Het is, kortom, een gratis mobiele e-shop voor de handelaar. Binnenkort breiden we de Niel-app bovendien nog uit met enkele nieuwe functies en wordt het onder meer mogelijk om elektronisch te betalen." De Niel-app is gratis te downloaden voor iPhone of smartphone via Google Play of App Store. (BCOR)