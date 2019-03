Nicole Gielman speelt ‘Van den Hond’ Ben Conaerts

12 maart 2019

Jong Vld Niel organiseert op vrijdag 15 maart de toneelvoorstelling ‘Van den Hond’. Actrice Nicole Gielman vertelt daarin over het wedervaren van de zwervershond Ben, die zich in een voorstad ontpopt tot de leider van de lokale meute honden. Het toneelstuk kaart ongedwongen grote thema’s aan, zoals de allochtonenproblematiek, maar evengoed de zaken die het hart aanbelangen zoals liefde en vriendschap.

De voorstelling vindt plaats om 20 uur in brouwerij De Klem in de Galileilaan in Niel. Tickets kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via mattidelaet@gmail.com.