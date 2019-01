Natuurpunt vertoont fotoreportages Ben Conaerts

09 januari 2019

14u57

Natuurpunt Rupelstreek organiseert op vrijdag 11 januari een ‘Winteravond’ in het Natuurhuis De Paardenstal. Hilde De Paepe en Fons Van den heuvel, vrijwilligers bij Natuurpunt Rupelstreek en bij de Koninklijke Fotoclub Argus uit Boom, komen er drie fotoreportages voorstellen. De reportages gaan over de Opaalkust in Noordwest Frankrijk, de prachtige landschappen en vogels op Lesbos en de verkenning van de Spaanse natuur van noord naar zuid.

De ‘Winteravond’ gaat van start om 20 uur, de toegang is gratis.