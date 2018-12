Natuurpunt houdt workshop braakballen pluizen Ben Conaerts

26 december 2018

Natuurpunt Rupelstreek gaat al pluizend het jaar uit. Op donderdag 27 december organiseert de natuurvereniging een pluismoment in het Natuurhuis De Paardenstal. Dan worden de braakballen van kerkuilen van naderbij bekeken.

“Onze diepvriezer zit momenteel propvol zakjes uilenballen, die we het voorbije jaar verzameld hebben in tientallen kerkuilnestkasten”, aldus Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Per broedplaats houden we de schedeltjes netjes apart, zodat we achteraf kunnen bekijken hoeveel prooien er gemiddeld in zo’n braakbal zitten en welke soorten muizen dat dan wel waren.”

Het pluismoment vindt plaats tussen 10 en 16 uur. ’s Middags wordt gezorgd voor een tas soep met brood. Wie wil deelnemen, kan zijn komst vooraf melden via info@natuurpuntrupelstreek.be.