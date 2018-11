Natuurpunt geeft knotbomen snoeibeurt Ben Conaerts

26 november 2018

Natuurpunt Rupelstreek heeft opnieuw een knotactie gehouden in Niel. Er waren elf vrijwilligers op de afspraak. Eerst werden zes knotbomen in een weiland langs de Wullebeek, op de grens van Niel en Schelle, onder handen genomen. Daarna werden er nog eens zes knotbomen geknot op een perceel van Natuurpunt langs de Korte Ameldijk in Niel. Met het snoeihout werden enkele houtmijten gebouwd, die moeten dienen als schuilplaatsen voor kleine zoogdiertjes en vogels.

“Sinds 1994 werken we intensief aan de bescherming van de knotboom in het landschap”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Knotbomen zijn immers belangrijk als aankleding van het landschap en als leefruimte van planten en dieren. Het knotten van de bomen en vooral het opruimen van het snoeihout is echter een zwaar karwei. Gelukkig kunnen we telkens rekenen op een aantal gemotiveerde vrijwilligers.”