Natuurhuis De Paardenstal start met zomerseizoen 05 mei 2018

Natuurhuis De Paardenstal is klaar voor zijn zomerseizoen. De voorbije weken werd er weer bijzonder hard gewerkt in het gebouw. In de toiletruimte werden de muren, het plafond en de deuren geschilderd. De oude staldeur kreeg een flinke opknapbeurt en er werd ook nog een nieuw luik voor de oude mestdeur geplaatst. Vandaag kan je er een permanente tentoonstelling met historische foto's bezichtigen en kan je er terecht voor een pannenkoek ten voordele van de projecten in de Kleiputten in Terhagen. Tot eind september is het Natuurhuis elke zaterdag en zondag open, telkens van 14 tot 18 uur.





(BCOR)