N-VA is klaar met huiswerk 02 juli 2018

02u23 0

N-VA Niel heeft zijn huiswerk klaar voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De partij kan een volledige kieslijst voorleggen, die unaniem op de ledenvergadering werd goedgekeurd. De eerste vijf plaatsen worden, zoals reeds bekend, respectievelijk ingenomen door schepen Eddy Soetewey, Kelly Breugelmans, schepen Tom Caluwaerts, Naïda Wauters en Jeroen Van Ranst. Verder is de lijst een mix van ervaren en minder ervaren kandidaten. Roxanne Leysen staat op plaats zes, Kenny Van Gysel kreeg plaats zeven en Laura Le Clef prijkt op plaats acht. Voorzitster Els Schiltz kreeg de twaalfde plaats toegewezen. Sven Van Gysel, voormalig voorzitter van de partij, zal de lijst duwen. "Met deze ploeg gaan we voor een veilig thuis in een welvarend Niel", aldus lijsttrekker Eddy Soetewey. (BCOR)