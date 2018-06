Muziekbijoekes trappen zomer op gang 30 juni 2018

02u27 0 Niel Over een week schiet 'De zomer van Niel' opnieuw uit de startblokken. Het gratis festival Muziekbijoekes - met op de affiche onder meer De Romeo's en de Midnight Group - moet het begin zijn van een evenementrijke zomer in Niel.

De Muziekbijoekes staan opnieuw garant voor drie dagen gratis muziek en animo op de site van de gemeentelijke sporthal. Op vrijdag 6 juli om 19 uur bijt de Schelse zangeres Tania De Buyser de spits af. Daarna volgt een drie uur durend concert van de Midnight Group. Op zaterdag 7 juli komen Straykitten en de Nielse rockband Second Solution optreden. Op zondag 8 juli wordt afgesloten met een familiedag. Het wordt dan onder meer uitkijken naar het optreden van De Romeo's om 16 uur. Verder zorgt Clown Rocky voor de kinderanimatie en brengt Prozak een muzikale hommage aan De Kreuners.





Na de Muziekbijoukes is het aftellen naar het jaarlijkse strandfestival Niel Plage, dat plaatsvindt van 9 tot en met 15 augustus. Dé grote publiekstrekker daar wordt ongetwijfeld de gratis Q-Party op dinsdag 14 augustus.





Q-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Douwe komen vijf uur lang platen draaien op het Nielse strand op de Heideplaats. Het laatste klapstuk van 'De zomer van Niel' is 'Muziek aan de boorden van de Rupel' op zondag 26 augustus. De Nielse rockband Think Twice geeft dan een gratis optreden op het terras van kanoclub De Rupelsneppen in de Legastraat. (BCOR)