Mobiele recyclagepark keert maandelijks terug Ben Conaerts

07 januari 2019

14u30 0

Het mobiele recyclagepark zal dit jaar één keer per maand aanwezig zijn op de wekelijkse markt in Niel. Igean heeft beslist om het project, dat vorig jaar als proef werd opgestart en meteen op veel bijval kon rekenen, te verlengen. In het park kunnen inwoners kleine hoeveelheden afval komen deponeren, zoals harde kunststoffen, hout, kaarsresten, keramiek en porselein, klein gevaarlijk afval en kurken stoppen.

De eerste opstelling is gepland op dinsdag 29 januari 2019 van 9 tot 12 uur op de wekelijkse markt op de Heideplaats. Daarna is er één opstelling per maand, telkens op dezelfde locatie: op 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november en 31 december.

Meer over Igean

Heideplaats

Niel

milieu

milieuvervuiling