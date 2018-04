Mobiel recyclagepark valt meteen in de smaak 25 april 2018

02u50 0 Niel Primeur op de wekelijkse markt in Niel. Daar streek gisteren voor het eerst een mobiel recyclagepark van IGEAN neer. Inwoners konden er kleine hoeveelheden afval komen afleveren.

Niet al het afval kon zomaar in het mobiele recyclagepark worden gedeponeerd. Het ging uitsluitend om harde kunststoffen, hout, kaarsresten, keramiek en porselein, klein gevaarlijk afval, kurken stoppen, metaal, piepschuim, plastic folie en vlak glas. Maar dat het initiatief bij de Nielenaren aansloeg, werd snel duidelijk. Nog voor de markt officieel openging, had zich bij het recyclagepark al een rij wachtenden verzameld.





"Het was een overrompeling", zegt Fenna Bouve van Igean. "De eerste uren hadden we zelfs te weinig mensen om de toestroom op te vangen. We zijn ook blij dat we onze doelgroep - oudere, minder mobiele mensen uit de buurt - hebben weten te bereiken. Voor hen is het niet makkelijk om zelf naar het recyclagepark te komen. Maar met dit initiatief brengen we het recyclagepark nu tot bij hen."





IGEAN testte het mobiele park voor het eerst uit in Niel. Iedereen die afval kwam deponeren, werd gevraagd naar zijn bevindingen. "Ook op dinsdagen 22 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september en 23 oktober strijkt het park neer op de Nielse markt. De komende maanden wordt het ook getest in Edegem, Wijnegem en Kalmthout. Daarna gaan we evalueren en kijken of we het in het de hele IGEAN-regio kunnen invoeren." (BCOR)