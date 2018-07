Meer schaduw voor spelende kinderen 14 juli 2018

De speeltuin aan de gemeentelijke sporthal heeft er een aantal overkappingen bijgekregen. Daarmee wordt voor de spelende kleuters extra schaduw voorzien.





De speeltuin aan de sporthal trekt elke dag veel spelende kinderen. Maar op de dagen dat de zon te fel schijnt, loopt het aantal kinderen terug. Daarom heeft de gemeente de voorbije dagen een aantal zeilen gehangen boven de speeltoestellen van de kleuters. Het initiatief komt van Open Vld-gemeenteraadslid Anne Troch, die de situatie aankaartte bij burgemeester Tom De Vries (Open Vld).





"Als mama stelde ik zelf vast dat bij erg mooi weer de speeltuin te warm werd", zegt Troch. "Omdat de bomen nog niet groot genoeg zijn, viel er weinig schaduw op de speeltuin. Met deze maatregel is dat probleem opgelost."





"De nieuwe overkappingen zijn weer- en vandalismebestendig", zegt Tom De Vries. "Dus hagel, wind en sneeuw kan hen niet deren. In de tweede fase van de heraanleg van de sporthalomgeving zijn ook nog zitbanken en bijkomende bomen voorzien omheen de speeltuin, samen met een waterpartij. Zo maken we van de sporthalsite stap voor stap een echt speelparadijs." (BCOR)