Matenstraat krijgt make-over in 2020 Ben Conaerts

08 april 2019

19u17 0 Niel De Matenstraat gaat volgend jaar op de schop. De straat wordt volledig heraangelegd vanaf de spoorlijn tot aan het kruispunt met de ’s Herenbaan en Koekoekstraat. De grootste ingreep vindt plaats aan het kruispunt met de Uitbreidingsstraat, dat wordt heringericht als rotonde.

De Matenstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Niel, maar is aan een dringende opknapbeurt toe. Een analyse van de Provinciale Fietsbarometer wees twee jaar geleden al op het hoge ongevalsrisico aan de verschillende fietsoversteken. De gemeente nam het studiebureau Antea onder de arm, dat nu een plan heeft uitgewerkt om de straat aangenamer en verkeersveiliger te maken. Pidpa laat meteen ook de riolering en de drinkwaterleiding vernieuwen.

“Onder meer de fietsinfrastructuur en de voetpaden zullen worden aangepakt”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). “Zo komt er een doorlopend dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter aan de zuidzijde van de Matenstraat. We voorzien naadloze oversteken, met vernieuwde en geoptimaliseerde markeringen. Verder wordt de halteaccommodatie voor het openbaar vervoer verbeterd en worden de straatstenen van de rijbaan vervangen door asfalt.”

De grootste ingreep staat gepland aan het kruispunt met de Uitbreidingsstraat. Dat wordt heringericht als een rotonde met groenbermen. “Uit de voorstudie is gebleken dat dit ontwerp de meest verkeersveilige oplossing is”, aldus Van der Velde.

De werken kosten in totaal 1.070.000 euro, exclusief btw. Pidpa neemt daarvan 300.000 euro voor haar rekening. Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 770.000 euro. “We hopen de werken tegen eind dit jaar gegund te hebben, zodat we in het voorjaar van 2020 kunnen starten”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De hele heraanleg zal zo’n zes à acht maanden in beslag nemen. De verkeersomleiding moet nog nader bekeken worden, maar waarschijnlijk zal er met eenrichtingsverkeer gewerkt worden.”