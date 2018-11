Man die van boksijzers houdt, riskeert 6 maanden cel Redactie

12 november 2018

19u21 0 Niel Kenny F. (32) uit Niel moest maandag aan de rechter uitleggen waarom hij boksijzers, uitschuifbare matrakken en pepperspray in huis had. Hij had ze gekocht op een site van een Tjechische leverancier. “Ik vond dat mooi. Ik hing dat op aan nageltjes aan de muur”, zei Kenny F.

Zijn voorliefde voor verboden wapens dateert uit de tijd dat hij met slechte vrienden optrok. Een verleden tijd, zo benadrukte Kenny F. De man is vorig jaar getrouwd en heeft vier kinderen te onderhouden.

Kenny F.: “Mijn vrouw vond die boksijzers maar niks en daarom wilde ik ze wegdoen. Ik had alles verzameld in een sportzak die in de keuken stond. Ik heb er één verkocht aan een vroegere vriend. De politie was tegen hem al een onderzoek bezig. Zo zijn de speurders dan bij mij terechtgekomen.”

De huiszoeking bij Kenny F. in Niel liep niet zo vlot. Hij was zenuwachtig en vroeg tot drie keer toe om naar het toilet te gaan. Dat werd hem geweigerd. Zo kwam het tot het nodige trekken en duwen met drie speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP Antwerpen.)

De procureur vorderde 6 maanden cel voor verboden wapenbezit en 4 maanden voor weerspannigheid tegen de politie.

De advocaat van Kenny F. wees erop dat zijn cliënt invalide is. “Er is ingebroken in zijn huis en in zijn auto. Hij zocht iets om zich te verdedigen. Vandaar die verboden wapens. Sinds zijn huwelijk vorig jaar wil mijn cliënt niets meer met illegale zaken te maken hebben. Daarom vraagt hij om een straf met probatie-uitstel.”