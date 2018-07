Man (38) kritiek na steekpartij SLACHTOFFER ZOU AANGEVALLEN ZIJN MET SCHROEVENDRAAIER SANDER BRAL

17 juli 2018

02u39 0 Niel Een 38-jarige man is in levensgevaar nadat hij gisterenmiddag in Niel werd neergestoken met een scherp voorwerp. De dader vluchtte weg na de steekpartij en kon iets later in Hoboken gearresteerd worden. Het slachtoffer vluchtte de straat op vooraleer hij in elkaar stortte op de stoep.

De Boomstestraat in Niel werd gisterenmiddag rond half vier opgeschrikt door een gewelddadige steekpartij. De 38-jarige B.T. werd tijdens een ruzie in een woning in de hals gestoken door een 32-jarige man. Hij vluchtte de straat op en zakte honderd meter verder in elkaar. De hulpdiensten moesten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoeren. De 32-jarige verdachte vluchtte weg, maar kon in Hoboken gearresteerd worden. "Een man zou ruzie gehad hebben met een vrouw, vermoedelijk zijn partner of ex-partner", weet Ken Witpas van het parket van Antwerpen.





Stuk gereedschap

"De man zocht de vrouw op in haar appartement en het duo kreeg ruzie. Een andere man was op dat moment ook in de woning aanwezig en probeerde tussenbeide te komen. Daarop haalde de verdachte uit met een stuk gereedschap van zijn motor, mogelijk een schroevendraaier. Hij stak het scherp voorwerp in de hals van het slachtoffer." Er is een onderzoeksrechter aangesteld om de omstandigheden van het incident te onderzoeken. Ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse gisteravond. De verdachte, D.G., vluchtte na de steekpartij weg op zijn motor, maar kon niet veel later door de politie onderschept worden aan de Kioskplaats in Hoboken. De man werd gearresteerd.





Volgens buurtbewoners woont de 31-jarige S. alleen in het appartement. Ze heeft twee kinderen die door familie werden opgevangen. Recent trok een vriendin in bij S., zij was niet thuis op het moment van de steekpartij. "Die vrouw komt dikwijls in aanraking met illegale drugs", klinkt het bij inwoners van de Boomsestraat. "Ze is alleenstaand, maar heeft af en toe een relatie. We weten niet of één van de aanwezige mannen haar huidige vriend is. Het slachtoffer kwam al bloedend uit het appartement gelopen gisterenmiddag. Hij liep een eindje over de stoep vooraleer hij door zijn benen zakte. Hij heeft veel bloed verloren dat op de stoep is blijven liggen. De hulpdiensten werden er meteen bijgehaald en die plaatsten een tent om het slachtoffer te beschermen. Hij was nog in leven toen hij werd afgevoerd. Hij zou met een schroevendraaier in de hals gestoken zijn. Verschrikkelijk."





Het parket kan niet bevestigen dat de steekpartij met drugs te maken heeft. "Mogelijk zijn de feiten drugsgerelateerd", zegt Ken Witpas. "De omstandigheden worden volop onderzocht."