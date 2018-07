Man (38) die in hals werd gestoken is overleden 18 juli 2018

De 38-jarige Bart T. die maandagnamiddag in de hals werd gestoken met een scherp voorwerp in Niel, is gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De 32-jarige verdachte, Dimitri G., kon maandag nog gearresteerd worden. Zijn aanhouding werd gisteren bevestigd door de onderzoeksrechter. Volgens de advocaat van de verdachte kreeg G. heel wat klappen te incasseren vooraleer hij in een reflex een zakmes gebruikte om zich te verdedigen. Het dispuut begon in het appartement van G.'s (ex-)partner S. Bart T. zou ingegrepen hebben bij een ruzie tussen de twee waarna het volledig misliep. Bart T. kon na de uithaal nog naar buiten lopen maar zakte daar door zijn benen. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. "De omstandigheden kunnen nog niet officieel bevestigd worden", klinkt het bij het Antwerpse parket. "Mogelijk is het incident druggerelateerd." Mogelijk volgt er nog een reconstructie. (BSB)