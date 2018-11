Maak kennis met winterbar Winterstube Ben Conaerts

22 november 2018

19u31 0 Niel Niel krijgt er een winterbar bij: de gloednieuwe Winterstube in de Galileilaan. Bokaal, dat vorig jaar al de Warmste Winter Wunderbar uitbaatte in De Schorre, zorgt er naast de nodige drankjes en hapjes ook voor allerlei activiteiten.

Het is nog ruim een week voor december aanvangt, maar in Niel doet de eerste winterbar nu al de deuren open. De Winterstube moet de komende weken dé uitvalsbasis worden voor iedereen die de winterdagen op een gezellige, warme locatie wil doorbrengen. De bar bevindt zich in de brouwerij De Klem, op het bedrijventerrein aan het einde van de Galileilaan. De brouwerij werd voor de gelegenheid aangekleed met zeteltjes, zithoekjes, vuurtjes en lichtjes. De uitbating is in handen van Bokaal, bekend van het Bokaal Zomercafé in Terhagen en de Warmste Winter Wunderbar in De Schorre in Boom.

Niel Natuurgebied

“De winterbar in De Schorre was vorig jaar een groot succes”, zegt Guus van Zon van Bokaal. “Maar de bar daar opnieuw organiseren, was deze keer niet mogelijk. Omdat het ons zonde leek om ermee op te houden, zijn we dan maar op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Die hebben we dus gevonden bij brouwerij De Klem in Niel. Het is geen locatie die even bekend is als De Schorre, maar we hopen dat de mensen van vorig jaar ons zullen volgen. Bovendien zitten we hier vlakbij het natuurgebied Walenhoek, dus ideaal voor mensen die na het wandelen nog even willen verpozen met een drankje of een hapje.”

Hellegat Winterbier

“Guus en ik zijn allebei jonge ondernemers uit de Rupelstreek en hebben al geregeld met elkaar samengewerkt”, zegt Olivier Op de Beeck van brouwerij De Klem. “Toen hij voorstelde om de winterbar hier in te richten, zag ik dat meteen zitten. Met de brouwerij doen we elke donderdagavond al open om onze bieren voor te stellen. Nu komen daar nog vrijdag, zaterdag en zondag als openingsdagen bij. We hebben trouwens met het Hellegat Winterbier net een nieuw bier gebrouwd: een zwaar bruin bier met vijf verschillende kruiden. Dat zal in de Winterstube in de kijker worden gezet en te degusteren zijn.”

Optredens

Naast de bieren van De Klem worden er ook warme dranken, glühwein, jenevers, cocktails en limonades aangeboden, evenals kleine snackjes als kaasplankjes, worstjes en croques. Verder pakt de Winterstube uit met allerlei activiteiten, zoals optredens, dj-sets, après ski-namiddagen en live cookings. Zo komen op zaterdag 24 november DJ Weissbier en TirolTanker winterhits draaien en worden er op zondag 25 november worsten gebakken op het vuur. Het wordt ook uitkijken naar het optreden van Roland Van Campenhout op zaterdag 15 december. De Winterstube is al zeker geopend tot zaterdag 23 december. Indien het initiatief een succes wordt, blijft de bar ook in januari open.

Voor meer info over de Winterstube, surf naar de website www.bokaal.be.