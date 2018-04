Lourdesgrot wijkt voor nieuwbouwproject 13 april 2018

02u22 0 Niel De Lourdesgrot in de Boomsestraat moet plaats ruimen voor een nieuwbouwproject. Projectontwikkelaar Progetti laat er tegen het voorjaar van 2019 het bouwproject Pellegrino realiseren.

"Er komen zeven appartementen, verdeeld over drie bouwlagen", luidt het. "Er is ook plaats voor dertien autostaanplaatsen, waarvan elf garageboxen en twee ondergrondse parkings. Het gebouw beschikt verder nog over een lift en over een gemeenschappelijke fietsenberging in de kelder."





Trekpleister

Met de Lourdesgrot verdwijnt een stukje Niels erfgoed. Het 'grotteke' werd in 1897 gebouwd door de Nielse steenbakker Gerard Verbeeck. Die was na een bezoek aan de bekende grot van Massabielle in de Franse stad Lourdes zo onder de indruk dat hij in Niel een gelijkaardige grot wilde laten maken. In de beginjaren was de Nielse Lourdesgrot een trekpleister voor duizenden gelovigen, maar sinds 1970 zijn de grot en de omliggende gronden danig in onbruik geraakt.