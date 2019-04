Lientje’s Coffee Break heropent aan station Ben Conaerts

10 april 2019

17u30 0 Niel Lientje’s Coffee Break is vandaag heropend op haar nieuwe locatie bij het station van Niel. Het koffiehuis heeft daar een ruimer pand ter beschikking en heeft haar gerechtenkaart uitgebreid.

Lientje’s Coffee Break opende in maart vorig jaar de deuren in de Antwerpsestraat. Het koffiehuis groeide echter zo snel uit tot een succes dat er regelmatig klanten moesten worden geweigerd. Om dat probleem aan te pakken, werd geopteerd voor een verhuis. Meer bepaald naar het pand waarin vroeger D’A Statie zat, vlakbij het station van Niel.

“Toen we zagen dat dit pand ter beschikking stond, hebben we niet geaarzeld”, zegt Roel Selderslaghs. “Hier beschikken we over 42 zitplaatsen, terwijl dat er vroeger 28 waren. Bovendien hebben we vooraan nog de ruimte om een mooi zonneterras te zetten.”

Het vernieuwde koffiehuis grijpt meteen de gelegenheid aan om haar menukaart grondig uit te breiden. Zo kan je er voortaan niet alleen terecht voor een ontbijt of een lunch, maar ook voor een avondmaal. Op de kaart vind je onder meer witloof in de oven, kip provencale en verschillende seizoensgebonden suggesties.

Lientje’s Coffee Break is open van woensdag tot en met zondag van 9 en 21 uur.