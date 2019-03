Legastraat en Steenbakkerijen op de schop: “Eerste grote project van nieuwe legislatuur” Ben Conaerts

22 maart 2019

18u08 0 Niel De heraanleg van de Legastraat en de Steenbakkerijen is goed en wel van start gegaan. Beide straten krijgen een nieuwe riolering en bestrating met meer aandacht voor zwakke weggebruikers. De werken zouden, als de weersomstandigheden mee zitten, tegen eind dit jaar klaar moeten zijn.

De werken in de Legastraat en de Steenbakkerijen waren al aangekondigd voor 2018. Maar door procedurele tegenslagen kon de uitvoering pas nu van start gaan. Het is daarmee meteen het eerste grote project van de nieuwe legislatuur. “Het gaat hier om twee straten die destijds spontaan tussen de oude steenbakkerijen zijn ontstaan”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Beide straten hebben nog een enkele riolering, kampen met een verouderde bestrating en missen een deftig voetpad. Dat alles gaan we nu met deze heraanleg aanpakken. Vanaf de grens met de Boomsestraat tot aan het café Den D’Rupel gaat alles op de schop en wordt alles mooier en veiliger heraangelegd.”

De fietsstraat maakt het mogelijk om vanaf de Legastraat langs de fietstunnel van Coeck en de fietsstraat in de Kapelstraat en over het Elisabethplein naar het centrum te fietsen. Auto’s zullen hier steeds voorrang moeten geven aan de fietser. Burgemeester Tom De Vries

De kostprijs van het project bedraagt in totaal 1.756.000 euro, inclusief btw. Het gemeentelijke aandeel bedraagt 974.000 euro, inclusief btw. Het andere deel van het bedrag neemt Pidpa voor haar rekening. Als alles goed verloopt, zouden de werken tegen het einde van dit jaar moeten zijn afgerond.

Enkelrichting

De grootste wijziging is dat de Legastraat voor een deel enkelrichting wordt, meer bepaald vanaf het kruispunt met de Steenbakkerijen tot aan de petanquehal van PC Niel. Daar wordt ook een fietsstraat gerealiseerd, die het jaagpad langs de Rupel verbindt met de fietstunnel van betonfabriek Coeck. Op de plaats waar vroeger de loods van Lenie stond, wordt een buurtparking ingericht. ”We centraliseren hier het parkeren”, zegt De Vries. “Hier kunnen buurtbewoners en bezoekers hun wagen achterlaten of met een lus hun wagen omkeren. Achteraan de buurtparking voorzien we ruimte voor een fietspad, zodat fietsers zich niet tussen de geparkeerde wagens moeten mengen.”

Vooral de realisatie van de fietsstraat is volgens de burgemeester een serieuze meerwaarde voor de buurt. “De fietsstraat maakt het mogelijk om vanaf de Legastraat langs de fietstunnel van Coeck en de fietsstraat in de Kapelstraat en over het Elisabethplein naar het centrum te fietsen. Auto’s zullen hier steeds voorrang moeten geven aan de fietser. Op termijn zouden we de fietsstraat nog verder willen doortrekken tot aan de kerk van Hellegat, maar we zitten nog met een missing link tussen de tunnel in de Boomsestraat aan het Natuurhuis De Paardenstal en de Rupeldijk op Hellegat. Hopelijk kunnen we daar zo snel mogelijk de verschillende betrokken partijen op één lijn krijgen.”