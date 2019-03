Leerlingen Den Biezerd organiseren modeshow Ben Conaerts

20 maart 2019

De leerlingen van 6 Haarzorg van Technisch Atheneum Den Biezerd hebben een modeshow georganiseerd. Die stond in het thema van ‘Een wereld vol fantasie’ en dat was te merken aan de kleding van de mannequins. Allerlei kleurrijke, extravagante outfits passeerden op de catwalk de revue. “De modeshow maakte deel uit van het eindwerk van de leerlingen”, zegt leerkracht Heike De Vindt. “Zij hebben alles van A tot Z in elkaar gestoken. Van de reclame en de ticketverkoop tot het zoeken van de modellen en de kleding.”