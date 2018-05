Leerlingen Den Biezerd maken tuinbanken voor basisschool 09 mei 2018

02u48 0 Niel De leerlingen Houtbewerking van TA Den Biezerd hebben zich opnieuw van hun beste kant laten zien. Ze hebben zes tuinbanken en drie boekentasrekken vervaardigd voor respectievelijk de gemeentelijke basisschool en de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

"Met TA Den Biezerd hebben we in Niel een school waar vakmensen worden opgeleid", zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). "Dan moeten we deze mensen ook een kans geven om zich te bewijzen. De leerlingen mogen samen met hun leerkrachten heel fier zijn op wat ze hebben gerealiseerd. Voor studenten uit de tweede graad hebben ze werk afgeleverd van hoge kwaliteit."





Boekentasrekken

De zes tuinbanken hebben een plaats gekregen in de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat. De drie boekentasrekken worden gebruikt door de kinderen van BKO 't Speelpaleis. "We zitten sinds maart vorig jaar op een nieuwe locatie en moesten het stellen met oude rekken", zegt Lucie Tibos van de BKO. "We zijn blij dat onze kinderen hun boekentas nu proper kunnen wegzetten."





Nuttige ervaring

Ook voor de leerlingen zelf was het maken van de banken en rekken een nuttige ervaring. "We hebben onder meer geleerd wat het is om voor een klant te werken en om rekening te houden met zijn wensen. Héél voorzichtig zijn was voor ons het motto. Daarnaast is het ook gewoon wel eens leuk om wat je gemaakt hebt te kunnen zien opduiken in het straatbeeld." (BCOR)