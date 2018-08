KWB-icoon Frans Aerts in de bloemetjes gezet 02 augustus 2018

De Nielse KWB-afdeling heeft Frans Aerts in de bloemetjes gezet. Aerts is niet alleen al vijftig jaar lid van de vereniging, hij was ook meerdere jaren voorzitter. Voor zijn jarenlang lidmaatschap en engagement mocht hij de medaille van verdienste van minister Sven Gatz (Open Vld) ontvangen. Die werd hem uitgereikt door de Nielse burgemeester Tom De Vries (Open Vld). Ook van de lokale KWB-afdeling kreeg Aerts een mooi en origineel cadeau, namelijk een kader van zijn eerste KWB-lidkaart.





(BCOR)