Kunst centraal op nieuwe wandeling 'NEN NIELSE OEMWEG' MAAKT KANS OP TITEL 'WANDELING VAN HET JAAR' BEN CONAERTS

30 maart 2018

03u02 0 Niel Na de Klinkaartroute heeft Niel er een nieuw wandeltraject bij: 'Nen Nielse Oemweg'. Een twintigtal lokale kunstenaars heeft het parcours verfraaid met hedendaagse kunstwerken. Opvallend: de 'oemweg' maakt al meteen kans om de titel 'Wandeling van het jaar' in de wacht te slepen.

'Nen Nielse Oemweg' voert je vanuit de dorpskern van Niel langs de groene oases van het Niels Broek en de Wullebeek naar de Rupeldijk. Van daaruit wandel je naar Hellegat en Noeveren, waar verleden en toekomst letterlijk door elkaar lopen. Daarna gaat het richting de bodem van de oude kleiputten en het natuurgebied Walenhoek en via de rand van Niel wandel je vervolgens terug naar het centrum. Alles bij elkaar is de wandeling 9,5 kilometer lang, al kan je ook een kortere lus van 5,4 kilometer volgen.





Naast natuur en erfgoed vormt ook cultuur een rode draad doorheen de route. Een twintigtal lokale kunstenaars heeft de wandeling een extra dimensie gegeven en het parcours verfraaid met hedendaagse kunstwerken. Schrijver-schilder David Demaerschalk bracht grote, mysterieuze voetstappen aan op de Rupeldijk, kunstenares Annelies Van Bellingen stak zandzakjes in een pluizig jasje van kleurrijk haakwerk en graficus Dirk Claessen bracht kalligrafie aan op de kaaimuur richting Schelle.





Libel

Ook het werk van de Nielse graffitikunstenaar Kanter Dhaenens is sterk vertegenwoordigd op 'Nen Nielse Oemweg'. Zo leidt de wandeling je onder meer langs zijn imposante kunstwerk van een libel op de buitenmuren van de gemeentelijke sporthal. Gisteren legde Kanter de laatste hand aan een nieuw werk op de muren van een oude elektriciteitscabine, in het thema van turf en turfvuur.





"We zijn blij dat we na de Klinkaartroute opnieuw een mooie wandelbrochure hebben kunnen samenstellen", zegt schepen van Toerisme Tom Caluwaerts (N-VA). "We zijn er, dankzij een goede samenwerking met alle betrokken partijen, in geslaagd om Niel op een heel andere manier te tonen. Dat we mogen opscheppen over onze historische gebouwen en onze natuur, wisten we al. Maar wat deze wandeling zo uniek maakt, zijn de kunstprojecten die her en der op de route opduiken."





Bij de provincie Antwerpen is men zo enthousiast over de nieuwe wandeling dat men ze al meteen heeft genomineerd voor de titel van 'Wandeling van het jaar'. "De juryleden waren al overtuigd nog voor de kunstwerken en de wandelbrochure klaar was", glundert Karin De Mulder van Toerisme Rupelstreek. "Het zou mooi zijn dat we na de Klinkaartroute in 2015 de titel opnieuw naar de Rupelstreek kunnen halen. We gaan de komende weken en maanden zeker extra promotie voeren om de nodige stemmen te ronselen."





Tom Caluwaerts zelf toont zich alvast bereid om, net als in 2015, een tegenprestatie te leveren bij een goede afloop. "Drie jaar geleden heb ik me samen met mijn collega uit Boom aan een 'blobjump' (soort trampoline op het water, red.) gewaagd." Stemmen voor de 'Wandeling van het jaar' kan via www.wandelingvanhetjaar.be.