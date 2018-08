Kruispunt Tunnelweg afgesloten 01 augustus 2018

02u35 0

Op donderdag 2 augustus wordt het kruispunt van de Tunnelweg en de Boomsestraat tot voorbij het Bart De Troetselstadion voor alle verkeer afgesloten. Er is richting Niel geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf 9 tot 16 uur. De bushaltes aan het voetbalplein en in de Boomsestraat zullen van 9 tot 16 uur ook niet worden bediend. De vrachtwagenlus zal tussen deze uren uitzonderlijk niet gehandhaafd worden. Alle verkeer wordt omgeleid via de Kwaede Wielstraat. (BCOR)