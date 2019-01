Kleuters komen nieuwjaarsbal Maria Boodschap opluisteren Ben Conaerts

10 januari 2019

Woonzorgcentrum Maria Boodschap heeft deze namiddag haar bewoners weer getrakteerd op het jaarlijkse nieuwjaarsbal. Voor de gelegenheid kwam de derde kleuterklas van de Sint-Hubertusschool een optreden verzorgen. De kleuters brachten enkele liedjes en dansjes en toverden daarmee bij vele toeschouwers een glimlach op de lippen. Nadien volgden sommige bewoners het voorbeeld en waagden ze zich aan een aantal pasjes op de dansvloer.

Op het nieuwjaarsbal werd meteen ook het nieuwe jaarthema van het woonzorgcentrum voorgesteld: ‘Je bent rijker dan je denkt’. “We hebben in de gang een schattenkast opgesteld waarin we verzamelingen gaan tentoonstellen”, zegt Thérèse De Pauw van de animatie. “Iedereen kent wel iemand die een verzameling heeft en misschien zijn schat aan rijkdom met ons wil delen. We denken dan aan onder meer sigarenbandjes, vingerhoedjes en postkaarten.”