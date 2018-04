Kindergemeenteraad pleit voor mini-Tomorrowland 28 april 2018

02u46 0 Niel Niel krijgt een mini-Tomorrowlandfestival voor kinderen. Het voorstel werd gelanceerd door de kindergemeenteraad en zal ofwel dit, ofwel volgend schooljaar concreet worden uitgewerkt.

De voorbije kindergemeenteraad mochten de kinderen van de vijfde leerjaren van de gemeentelijke basisschool en van de Sint-Hubertusschool voorstellen wat ze in hun gemeente graag gerealiseerd zouden willen zien.





De jongens en meisjes hadden hun huiswerk goed gedaan en konden vijf mooie projecten presenteren, gaande van een Nielse 'Color Run' tot een kippenboerderij.





Ouders niet welkom

Uiteindelijk kwam het voorstel van Dien (10), Alicia (11), Lana (10) en Wendy (11) als meest populaire uit de bus. Zij willen een mini-Tomorrowland organiseren op maat van kinderen. "Met verschillende dj's, speciale lichteffecten en foodtrucks, zoals een frietkraam en een snoepkraam", lichten ze toe. "Als locatie denken we aan de site van de sporthal, zodat we het festival bij slecht weer naar binnen kunnen verplaatsen. Oh, en ouders zijn niet welkom."





Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) en schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) beloven alvast om van het project werk te maken. "We stappen er binnenkort mee naar onze eigen gemeenteraad en zullen het voorstel daar verdedigen. Het festival zal er normaal ofwel dit schooljaar, ofwel volgend schooljaar komen. We houden trouwens zeker ook de vier andere, zeer knappe voorstellen in het achterhoofd. De kinderen hebben uitstekend werk geleverd." (BCOR)