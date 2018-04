Kinderen leven zich creatief uit op Cultuurdag 27 april 2018

De Nielse scholieren van het eerste en tweede leerjaar werden tijdens de jaarlijkse Cultuurdag ondergedompeld in een cultuurbad. In de Kunstacademie Niel, de sporthal, de gemeentelijke basisschool en de Academie voor Muziek en Woord konden ze zich creatief uitleven tijdens een heleboel workshops. De dag werd afgerond met een toneelvoorstelling in de turnzaal van de Veldstraat.





"Met deze cultuurdag willen we de interesse voor ons brede culturele aanbod aanscherpen", zegt schepen van Cultuur Eddy Soetewey (N-VA). "We willen de kinderen kennis laten maken met al wat cultuur ons te bieden heeft, want cultuur maakt van ons betere en rijkere mensen."





(BCOR)