Kerstman Walter verrast senioren WOONZORGCENTRUM MARIA BOODSCHAP KRIJGT HOOG BEZOEK BEN CONAERTS

02u36 0 De Freine Jeanne Van Linden (84) werd tijdens haar bezoek aan de kapper verrast. Niel De bewoners van woonzorgcentrum Maria Boodschap in Niel kregen gisteren hoog bezoek. Nielenaar Walter De Pauw (69) kwam er verkleed als kerstman allerlei lekkers uitdelen. "De mensen blij kunnen maken met iets eenvoudigs, dat is het schoonste wat er is."

Kerstman Walter De Pauw kwam gisteren met een grote zak vol lekkers toe op het woonzorgcentrum. Voor elk een van de 134 residenten had hij een chocoladen wafeltje en een pakje met speculaasjes voorzien. Gelukkig hoefde hij zijn zak met snoep niet alleen mee te zeulen en kreeg hij hulp van vrijwilliger Harry Opsommer. Samen trokken ze langs de verschillende afdelingen om de bewoners te verrassen. "Ik doe dit intussen al meer dan vijftien jaar", vertelt Walter. "De mensen die in een rusthuis verblijven, zijn niet altijd in staat om Kerstmis te vieren. Maar op deze manier probeer ik voor hen toch nog voor wat kerstsfeer te zorgen."





De Freine Van deze bewoonster kreeg de kerstman een kus.

Snoep

De 96-jarige Denise Wachters is alvast blij om de kerstman te mogen ontmoeten. "Ah, je hebt snoep meegebracht. Dan ben je welkom", lacht ze. Denise is zeker niet alleen. Nagenoeg overal waar kerstman Walter binnenkomt, wordt hij onthaald met enthousiaste, lachende gezichten. Enkele dames onderbreken maar wat graag hun bingospel om de kerstman de hand te schudden en met hem te poseren voor een foto. De 84-jarige Jeanne Van Linden wordt verrast terwijl ze bij de kapper zit. "Oh, wat leuk om bezoek te krijgen van de kerstman", glundert ze. "En hij heeft snoepjes meegebracht. Nu heb ik een lekker dessertje voor vanavond."





Toch is het zeker niet alleen maar dolle pret. Kerstman Walter slaat op zijn tocht niemand over, ook niet de bewoners die al wat meer op de sukkel zijn. Sommige geven amper een teken van leven als de kerstman aan hun bed staat. "Je komt wel wat miserie tegen", geeft Walter toe. "Een aantal van deze mensen heb ik vroeger zelf goed gekend. Dan is het soms wel zwaar om te zien hoe zij op enkele jaren tijd achteruit zijn gegaan. Mijn broer is één keer met me meegegaan toen ik hier kerstman speelde. Eén keer, maar nooit meer, zei hij achteraf. Het is dus zeker niet voor iedereen, kerstman spelen. Maar ik blijf het nog altijd enorm graag doen. Iemand die eventjes lachend opkijkt of die bedankt zegt: daar doe ik het voor. De mensen blij kunnen maken met iets simpels, dat is het schoonste wat er is."





Na zijn bezoek aan het woonzorgcentrum staat er vandaag een nieuwe werkdag te wachten voor Walter. Deze keer maakt hij een ronde doorheen de Parkwijk en de Volkenbondstraat. Daar zullen deze voormiddag nog eens een zestigtal gezinnen zich aan een bezoek van de kerstman mogen verwachten.





De Freine Kerstman Walter deelt cadeautjes uit aan de senioren.