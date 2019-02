Katten kunnen op hotel in Bagheera’s Jungle: “We hebben zelfs een antistresskamertje” Ben Conaerts

27 februari 2019

18u23 0 Niel Katten kunnen vanaf nu op hotel gaan in Niel. Bagheera’s Jungle verwelkomt maximaal 20 katers of kattinnen in een heus kattenparadijs vol speeltjes, krabpalen en kattenbakken. “We hebben zelfs een antistresskamertje.”

Kattenbaasjes die op reis gaan, hebben voortaan een nieuw adresje waar ze hun geliefde huisdieren kunnen laten logeren: Bagheera’s Jungle. Het kattenhotel – de naam verwijst naar de panter Bagheera uit ‘The Jungle Book’ – bevindt zich in de Emile Vanderveldelaan, in het pand van het vroegere Tinnen Potje, en biedt plaats aan maximaal twintig katten. Het hotel is uitgerust met een gezamenlijke speelruimte, drie individuele kamers en een familiekamer voor twee tot vier katten. Katers en kattinnen die een luchtje willen gaan scheppen, hebben steeds via een tunnel toegang tot een ruime buitenruimte.

Zoutkristallen

“Baasjes mogen op hun beide oren slapen”, glimlacht uitbaatster Anaïs Brits (25). “Hun katten worden hier écht in de watten gelegd. Ze kunnen zich uitleven met allerlei speeltjes en krijgen een dagelijkse kambeurt. Zelfs aan de details hebben we gedacht. We hebben bijvoorbeeld een antistresskamertje voor de meer zenuwachtige katten. Daar hebben de muren een donkerdere tint dan in de andere kamers. Hier en daar zetten we ook zoutkristallen, omdat die een gunstig effect hebben op de ademhaling.”

De liefde voor dieren spat er bij Anaïs vanaf. “Mijn moeder heeft jarenlang Britse kortharen gekweekt”, legt ze uit. “Ik ben letterlijk tussen de katten opgegroeid. De voorbije jaren heb ik vooral in de horeca gewerkt. Maar ik vond de tijd rijp om iets te doen met mijn passie voor katten. Er is al een kattenhotel in Hemiksem, maar dat draait zo goed dat het regelmatig vol zit. Dus leek het me dat er in de regio wel nood was aan een tweede. En dat blijkt, want vrijdag komen de eerste katten al logeren. Dan ontvangen we hier twee broertjes.”

Busbegeleidster

Anaïs combineert de uitbating van het kattenhotel met een halftijdse job als busbegeleidster bij de Groenlaarschool. “Dat lukt perfect, want tussen 9 en 15.30 uur ben ik steeds thuis. Tijdens schoolvakanties kan ik me zelfs helemaal op Bagheera’s Jungle concentreren. En als ik toch eens een helpende hand nodig heb, kan ik altijd een beroep doen op mijn ouders. Zij wonen letterlijk aan de overkant van de straat. Al denk ik dat ze uit zichzelf wel regelmatig zullen langskomen om de katten te aaien.” (lacht)

Een nacht in Bagheera’s Jungle kost in de gemeenschappelijke kamer 10 euro per kat en in de individuele kamers 12 euro per kat. Alle info is te vinden op www.facebook.com/kattenhotelbagheeras.