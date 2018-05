Kapper zet trouwe medewerkster in de bloemetjes 30 mei 2018

Kapsalon Hairhouse in de Emiel Vanderveldelaan bestaat veertig jaar. Bij die gelegenheid besliste zaakvoerder Patrick Van den Bril om zijn medewerkster Patricia Huysmans in de bloemetjes te zetten. "Patricia is al sinds het prille begin bij mij in dienst en is nog nooit één dag ziek geweest. Ze levert hier fantastisch werk, wordt door onze klanten op handen gedragen en verdient het zeker om zelf eens in de aandacht te staan", aldus Patrick Van den Bril.





(BCOR)