KAN-cursisten stellen tentoon in bib Ben Conaerts

04 april 2019

16u01 0

Wees niet verbaasd als je tijdens je bezoek aan de Nielse bibliotheek hier en daar wat artistiek naakt aantreft. De kunstwerken maken deel uit van de tentoonstelling ‘Donderdagavond KAN’, die momenteel in de bib te zien is. De cursisten van KunstAcademie Niel (KAN) exposeren er een aantal werken die het resultaat zijn van de lessen ‘Tekenen naar levend model’. De tentoonstelling is nog tot eind juni te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.