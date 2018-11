Judoschool lanceert eigen bier voor 60ste verjaardag Ben Conaerts

15 november 2018

15u40 0 Niel Judoschool Fudji Yama heeft voor zijn zestigjarig bestaan een nieuw bier laten brouwen: het Judobier. “Omdat het aan de toog ook eens over judo mag gaan in plaats van voetbal”, klinkt het.

Judoschool Fudji Yama – met dojo’s in Boom, Schelle en Niel - bestaat dit jaar precies zestig jaar. Om dat te vieren, besliste het bestuur om een eigen bier te laten brouwen. Daarvoor werd een beroep gedaan op de Verhuisbrouwerij uit Hemiksem. Het resultaat is het toepasselijk genaamde Judobier, een blond ongefilterd bier met een alcoholpercentage van 6,6 procent. Leuk extraatje: de judoka’s zijn trouw gebleven aan hun roots en gebruikten in het bier het Japanse Sorachi Ace-hop.

“In mijn studies als industrieel ingenieur biochemie heb ik in een van mijn vakken eens een bier moeten brouwen”, zegt bestuurslid Ken Kennes. “Het leek me wel leuk om dat samen met de Verhuisbrouwerij nog eens over te doen voor onze club en onze supporters. Het kan extra geld in het laatje brengen voor onze club en helpen om meer aandacht te krijgen voor de judosport. Met U21 wereldkampioen Matthias Casse en zijn broer Jeroen Casse hebben we in onze club twee absolute toppers. Als mensen het Judobier drinken, zullen ze daar hopelijk aan herinnerd worden en aan de toog iets meer over judo praten dan over het voetbal.” (lacht)

Het Judobier is te verkrijgen in de cafetaria aan de sporthal van Niel en zal ook worden aangeboden op de clubevenementen. Wie het bier wil bestellen, kan dat doen via de Facebookpagina www.facebook.com/judobier. Je betaalt 2 euro per flesje en 48,60 euro per bak.