Jong VLD steekt kaarsjes aan op Wereldlichtjesdag Ben Conaerts

07 december 2018

14u40 0

Jong VLD Niel grijpt Wereldlichtjesdag op zondag 9 december aan om aandacht te vragen voor kindjes die tijdens de zwangerschap overlijden.

“Wereldwijd zullen mensen zondag om 19 uur lichtjes aansteken om alle overleden kinderen te herdenken”, aldus de Open VLD-jongeren. “We willen deze gelegenheid gebruiken om te pleiten voor de komst van een sterrenweide op de begraafplaats van Niel. Een sterrenweide is een herdenkingsplaats voor kinderen die vóór 26 weken zwangerschap zijn overleden. Ouders van zo’n overleden kindje krijgen geen overlijdensakte en kunnen hun kindje alleen begraven als er een sterrenweide is.”

Jong VLD Niel plant zondagavond een bijeenkomst aan de ingang van de begraafplaats. Daar kunnen alle aanwezigen om 19 uur een kaarsje aansteken. Nadien is er de mogelijkheid om bij een warm drankje even na te praten. Het einde is voorzien om 21 uur.